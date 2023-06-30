Челнинские врачи спасли мужчину с тяжелой болезнью предстательной железы

Урологи Горбольницы №5 Набережных Челнов спасли 55-летнего мужчину с тяжелой болезнью предстательной железы.

Главный хирург больницы, врач-уролог Рустам Абдурахманов рассказал, что пациент поступил в тяжелом состоянии с высокой температурой и острой задержкой мочи.

«Мы провели ему ультразвуковое исследование и выявили аденому и абсцесс предстательной железы (большой гнойный очаг). Ситуация экстренная, может начаться сепсис. Мужчина погибнет, если ему не сделать операцию», – отметил врач.

При подготовке к операции врачи обнаружили, что в мае мужчина перенес операцию на сердце и сейчас принимает сильнодействующие разжижающие кровь препараты. Рустам Абдуселимович объяснил, что это могло вызвать кровотечение во время операции, но консилиумом урологов больницы было принято решение пойти на риск и вскрыть абсцесс эндоскопическим способом через мочеиспускательный канал. Это единственный малотравматичный метод, который в этой сложной ситуации можно было применить. На следующий день врачи провели операцию.

«Мы успешно выполнили эндоскопическое дренирование абсцесса предстательной железы – откачали стакан гноя. А через месяц провели второй этап операции по удалению аденомы простаты и катетеров. С нашим пациентом сейчас все в порядке, он вернулся к своей семье», – улыбнулся Рустам Абдурахманов.

Врачи напомнили, что аденома предстательной железы может развиться у мужчин уже в 40-45 лет. В 60-70 лет заболевание диагностируется у 70% пациентов. Необходимо заботиться о своем здоровье и своевременно проходить обследования, отметили в больнице.