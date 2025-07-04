Челнинские врачи провели уникальную операцию по замене грудной аорты

Фото: пресс-служба Горздрава Челнов

В Набережных Челнах провели редкую и сложную операцию по полной замене грудной аорты. Специалисты произвели реконструкцию в 4 этапа «на рабочем» сердце, без использования аппарата искусственного кровообращения. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Горздрава Челнов.

У 57-летнего жителя Мамадыша возникли боль и жжение в груди во время работы — за рулем лесовоза. Тогда мужчина впервые попал в клинику.

«Я не мог дышать, все тело словно скрутило», — вспоминает тот день Ринат Гильфанов.

Диагноз оказался серьезным — расслаивающая аневризма грудной аорты. К лечению подключилась мультидисциплинарная бригада: кардиохирурги, сосудистые хирурги, рентгенхирурги и анестезиологи.

Больше года врачи выхаживали своего подопечного. Ринату установили три стент-графта для восстановления кровотока и два сосудистых протеза, с помощью которых теперь кровоснабжается его мозг.

«Мы полностью выложили и закрыли грудную аорту, перекрыв все ветви, питающие головной мозг, эндопротезом. Появился хороший просвет в нисходящей аорте, органы начали нормально питаться. Наш пациент долго страдал от высоких цифр давления — почки недополучали кровоснабжение», — отмечает главный внештатный кардиохирург Минздрава Татарстана Рамис Якубов.

Фото: пресс-служба Горздрава Челнов.

На контрольной томографии врачи обнаружили сообщение между «ложным» и истинным каналом грудной аорты, которое образовалось в результате расслоения — это могло привести к повторному расширению аорты.

Рентгенхирург Марат Шарафутдинов, ювелирно устранил «течь»: через артерию с помощью катетера под рентген-контролем закрыл канал, используя для этого специальный медицинский клей. Всего для этого доктору понадобилось 20 минут времени и 4 ампулы клея. Пациент во время операции был в сознании и не чувствовал боли.

Сегодня Ринат чувствует себя хорошо. Дома его ждут жена, двое сыновей и любимые внуки.