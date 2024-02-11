Челнинские волонтеры разработали специальное покрывало от тепловизоров

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Волонтеры Набережных Челнов разрабатывают специальное покрывало, которое может спасти жизни военнослужащим: оно не пропускает тепло и его не может засечь тепловизор. Активисты трудятся в цехе Камского автомеханического техникума. Они рассказали, что экспериментальное спас-покрывало состоит из нескольких слоев.

Первый и второй слои — это ткань, потом слой синтепона и стеклофольмы, затем опять синтепон. Маскировочное покрывало активисты называют «экспериментальным». Они его только разрабатывают, поэтому находятся в поисках наиболее удачной комбинации. Первый образец уже отправили военнослужащим в зону проведения СВО.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

В последующем волонтеры планируют вместо стеклофольмы использовать несколько слоев фольги. Покрывало должно защищать бойца в течение нескольких часов.

«Их будут использовать в любое время: днем или вечером и даже ночью, чтобы их нельзя было разглядеть сверху, чтобы они были укрыты под этими покрывалами. Можно будет укрыть раненого», — пояснила волонтер Светлана Михайлова.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

По словам активистов, полотно должно быть цельным, чтобы не просвечивало. Кроме покрывала, активисты шьют плащи для военнослужащих. Они защищают от дождя и снега, сохраняют тепло.

«Он (плащ — прим. Т-и) собирается, все застегивается. Это вот у нас тут для того, чтобы могли расстегнуть и достать всё, что им нужно, из своих карманов — всё сделано для удобства. Это мы шьем для разведчиков. Они же лежат на земле. Снайперы заказывали такие же», — рассказала волонтер Дамира Юрина.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону