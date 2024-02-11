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Челнинские волонтеры разработали специальное покрывало от тепловизоров
Волонтеры Набережных Челнов разрабатывают специальное покрывало, которое может спасти жизни военнослужащим: оно не пропускает тепло и его не может засечь тепловизор. Активисты трудятся в цехе Камского автомеханического техникума. Они рассказали, что экспериментальное спас-покрывало состоит из нескольких слоев.
Первый и второй слои — это ткань, потом слой синтепона и стеклофольмы, затем опять синтепон. Маскировочное покрывало активисты называют «экспериментальным». Они его только разрабатывают, поэтому находятся в поисках наиболее удачной комбинации. Первый образец уже отправили военнослужащим в зону проведения СВО.
В последующем волонтеры планируют вместо стеклофольмы использовать несколько слоев фольги. Покрывало должно защищать бойца в течение нескольких часов.
«Их будут использовать в любое время: днем или вечером и даже ночью, чтобы их нельзя было разглядеть сверху, чтобы они были укрыты под этими покрывалами. Можно будет укрыть раненого», — пояснила волонтер Светлана Михайлова.
По словам активистов, полотно должно быть цельным, чтобы не просвечивало. Кроме покрывала, активисты шьют плащи для военнослужащих. Они защищают от дождя и снега, сохраняют тепло.
«Он (плащ — прим. Т-и) собирается, все застегивается. Это вот у нас тут для того, чтобы могли расстегнуть и достать всё, что им нужно, из своих карманов — всё сделано для удобства. Это мы шьем для разведчиков. Они же лежат на земле. Снайперы заказывали такие же», — рассказала волонтер Дамира Юрина.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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