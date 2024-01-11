Челнинские волонтеры призвали горожан помочь в плетении маскировочных сетей

Фото: Лилия Гатина

Набережночелнинские волонтеры попросили помощи в плетении маскировочных сетей. Данный камуфляж используется для укрытия техники, чтобы она была менее заметна с высоты, а также для маскировки военных.

Каждое утро волонтеры приступают к работе с песнями и хорошим настроением. Галина Орлова здесь с начала спецоперации. По словам женщины, здесь они помогают и бойцам, а также заводят новых друзей и улучшают мелкую моторику рук.

Фото: Лилия Гатина

«Все ради нашей общей победы, поэтому я хочу сказать всем людям, которые очень радеют, чтобы поскорее закончилась эта война и все наши ребята пришли домой живыми и здоровыми, чтобы они приходили к нам сюда и хотя бы часик-полтора часика потрудились, но не разово, а постоянно», — призывает женщина.

Лидии Широковой 79 лет. Челнинка продолжает работать и по сей день. Второй год подряд она ежедневно помогает волонтерам в плетении масксетей. По словам пенсионерки, она родилась во времена войны и не понаслышке знает, что это такое.

Фото: Лилия Гатина

«Чем можем, тем помогаем здесь нашим защитникам. Я прихожу каждый день, второй год здесь работаем, приближаем нашу победу», — рассказала она.

В мастерской у каждого свои обязанности: кто-то готовит ленты, кто вырезает их, другие плетут сети. Помимо изготовления маскировочных сетей, волонтеры отправляют и продукты питания, медикаменты, одежду и многое другое.

Фото: Лилия Гатина

«Дети письма пишут, приносят их. И ребята радостные, что у них есть письма детские, рисунки. То есть отправляем и частичку души», — поделилась волонтер Тамара Кудряшева.

Для того, чтобы изготовить маскировочную сеть, волонтеры заранее уточняют у военнослужащих, какой у них ландшафт — ведь природные условия у всех разные. Плетутся сети на 6- и 4-метровых станках.

Фото: Лилия Гатина

По словам куратора цеха по плетению маскировочных сетей Ралии Шайхутдиновой, помочь может каждый желающий — как материалами, так и своим трудом.

«Погода сильно меняется, поэтому мы работаем по запросу. Если нужны белые сети, мы делаем белые с различными проталинами, „с грязью“. Либо в цвет осени, тоже просят сейчас. Мы и те, и другие делаем сейчас», — пояснила она.

Фото: Лилия Гатина

Цех в доме №23/11 работает ежедневно с 8.30 до 19 часов.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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