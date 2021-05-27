Челнинские власти выкупят автозаправку «Газпрома», чтобы протянуть дорогу до Азьмушкино

Депутаты Набережных Челнов на очередном заседании городского Совета приняли решение о выделении 6,7 млн рублей на приобретение газозаправочной станции. Участок, на котором располагается объект, находится в зоне строительства новой дороги, сообщили на сессии.

«Вы не думайте, что Челны стали настолько богатыми, что стали скупать автозаправки. Отнюдь. АЗС располагается возле заводов компании „Хайер“ — на месте строительства дороги», — пояснил мэр Автограда Наиль Магдеев.

По словам главы города, автодорога, соединяющая Челны и Тукаевский район, сегодня относится к числу проблемных. Каждый день и утром, и вечером здесь образуются автозаторы, в которые попадают горожане, едущие в сторону Азьмушкино и поселка Новый.

«Есть необходимость расширить дорогу до четырех полос, сделать добротное покрытие, освещение, благоустроить придорожную территорию. Будет так же, как на выезде в сармановском направлении. Сегодня там не дорога, а песня», — подчеркнул Магдеев.

Кроме того, на дополнительные доходы городского бюджета отремонтируют школы и детсады — депутаты решили потратить на это 60 млн рублей.

Помимо этого, на поощрение ТОСов направляется 17,4 млн рублей, на городское благоустройство — 9,5 млн рублей, на поездки на соревнования городской хоккейной команды — 1,4 млн рублей, на создание виртуального концертного зала в «Кызыл тау» — 2,5 млн рублей.