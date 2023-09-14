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Челнинские урологи спасли мужчину, который упал с велосипеда и разорвал почку
Урологи городской больницы №5 помогли 33-летнему жителю Набережных Челнов, который получил разрыв почки при падении с велосипеда.
Молодой человек рассказал, что экстренная операция спасла ему жизнь.
«Я когда упал в деревне с велосипеда на щебенку, подумал, что правый бок поболит и пройдет. Сразу к врачам не обратился. Вышел на работу, но потом понял, что не могу поднимать тяжести. Боль усиливалась и почему-то с правой стороны над животом появилась опухоль», – поделился мужчина.
Тогда он отправился на УЗИ и врачи сразу же вызвали ему скорую помощь для госпитализации.
Заведующий отделением урологии Дильшат Мухаметшин рассказал, что пациент поступил в тяжелом состоянии на седьмой день после падения.
Он отметил, что это уникальный случай, с подобными врачи-урологи очень редко сталкиваются.
За 10 лет работы он впервые столкнулся с таким непростым случаем. Пациенту провели нефрэктомию, удалили разорванный на две части орган.
Операция длилась три часа, осложнилась начавшимся большим воспалительным процессом из-за попадания мочи в рану. Провести органосохраняющую операцию в такой ситуации было невозможно.
Дильшат Дильшатович отметил, что осложнений в раннем послеоперационном периоде у пациента не было.
Сейчас его готовят к выписке домой, но мужчина нуждается в реабилитации.
На восстановление мышечного корсета понадобится до трех месяцев.
Врач подчеркнул, что любые травмы внутренних органов, которые не видны, могут вызвать жизнеугрожающие осложнения, поэтому нужно обязательно обратиться за помощью к врачам.
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