Челнинские участники спецоперации в отпуске посетили водное цирковое шоу

Администрация Центрального района Набережных Челнов организовала для мобилизованных, находящихся в краткосрочном отпуске, и их семей поход в цирк. Цирковое представление посмотрели 50 детей, а также их мамы и папы. Сейчас на побывке в Центральном районе находится 12 военных. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе районной администрации.

«В Центральном районе особое внимание уделяется вопросам организации досуга семей мобилизованных. 26 июня семьи мобилизованных челнинцев посетили красочное представление цирка на воде. Администрация цирка пошла нам навстречу и выделила билеты для участников спецоперации», — рассказала «Татар-информу» ведущий специалист отдела взаимодействия с организациями территории Гульназ Вильданова.

Глава Центрального района Эдуард Фаттахов заявил, что в непростой исторический период, который сейчас переживает Россия, очень важно дарить людям праздник и положительные эмоции. Особенно тем, чьи мужья и отцы сейчас участвуют в специальной военной операции.

«Мы поддерживаем тех, кто, не жалея себя, защищает интересы нашего государства. За каждым героическим поступком на передовой стоят люди, в том числе и челнинцы. Желаю нашим ребятам успешного выполнения всех поставленных задач, крепкого боевого духа и скорейшего возвращения домой», — пожелал глава районной администрации.

Еще одно из традиционных мероприятий для отпускников спецоперации и их семей — посещение дельфинария. Для следующей группы мобилизованных будет организован поход именно в это учреждение. «Общение с дельфинами — это такие незабываемые эмоции, положительный заряд», — отметила Гульназ Вильданова.

Участники специальной военной операции начали отбывать в отпуска в марте по поручению Президента РФ Владимира Путина, который заметил, что военные должны отдыхать как минимум две недели раз в полгода.