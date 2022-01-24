Челнинские студенты присоединились к уборке города от снега

В Набережных Челнах студенты Набережночелнинского института КФУ присоединились к уборке территории города от снега и наледи. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

После обильных снегопадов ребята оказали помощь сотрудникам муниципальных унитарных предприятий «ПАД» и «Горзеленхоз».

В частности, молодые люди, вооружившись лопатами, убрали площадь Азатлык, бульвары Тинчурина и Энтузиастов.

Работники инженерно-технического персонала МУП «ПАД» также вышли на очистку тротуаров и автобусных остановок, чтобы помочь коллегам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинские дорожники устраняют последствия сильного снегопада.