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Общество
24 января 2022  01:04

Челнинские студенты присоединились к уборке города от снега

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Челнинские студенты присоединились к уборке города от снега

В Набережных Челнах студенты Набережночелнинского института КФУ присоединились к уборке территории города от снега и наледи. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

После обильных снегопадов ребята оказали помощь сотрудникам муниципальных унитарных предприятий «ПАД» и «Горзеленхоз». 

В частности, молодые люди, вооружившись лопатами, убрали площадь Азатлык, бульвары Тинчурина и Энтузиастов.

Работники инженерно-технического персонала МУП «ПАД» также вышли на очистку тротуаров и автобусных остановок, чтобы помочь коллегам.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что челнинские дорожники устраняют последствия сильного снегопада.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

#уборка снега #Набережные Челны
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