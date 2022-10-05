Челнинцы собрали 600 кг гуманитарной помощи жителям Лисичанска

600 кг гуманитарного груза собрали студенты и преподаватели Набережных Челнов для жителей Лисичанска. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Пункты приема были организованы на территории университета. Всего за пять дней удалось собрать большое количество продуктов питания, в том числе 180 литров масла, 250 упаковок чая, 200 банок сгущенки, 70 кг крупы, 70 кг макарон, рыбные и мясные консервы 35 штук, а также шесть упаковок печенья и сладостей.

Ребята из военно-исторического клуба «Наследники Победы» Набережночелнинского государственного педуниверситета рассказали, что для них эта акция — возможность искреннее поддержать тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

«Работа на общее благо, бескорыстная помощь. Что может быть лучше?», — отметили они.

Ректор НГПУ, депутат горсовета Альфинур Галиакберова напомнила, что Татарстан взял под свое шефство город Лисичанск Луганской народной республики. Это один из самых пострадавших городов, где проживали около 100 тысяч населения.

«Татарстан восстанавливает инфраструктуру, помогает строительными материалами и коммунальной техникой. Наш университет также решил внести свой посильный вклад», — отметила она.

Набережночелнинское отделение партии «Единая Россия» предоставило грузовой автомобиль, который доставит эту гуманитарную помощь в региональное отделение партии в город Казань.

Жизненно важные лекарства, продукты и одежду собрал коллектив Набережночелнинского кожно-венерологического диспансера. В местное отделение партии было передано более 30 коробок ценного груза.

Это медикаменты госпиталям, развернутым в зоне проведения спецоперации на территории Луганской народной республики, а также одежда и продукты питания жителям Лисичанска.