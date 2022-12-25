Челнинские школьники написали новогодние письма солдатам

Школьники Набережных Челнов написали новогодние письма солдатам. Всего за два дня ученики начальных и старших классов СОШ № 42 подготовили более 300 открыток, сообщает телеграм-канал мэрии Автограда.

Все письма будут доставлены адресатам.

«Наши бойцы защищают нас все время, в том числе и в новогодние праздники. Я думаю, очень важно сейчас поддержать их боевой дух», — поделился ученик 10-го класса Джозеф Кабиров.

«Не сомневаюсь, что бойцы будут читать детские весточки с особым чувством, потому что от них веет домом и мирной жизнью, и написаны они от чистого сердца», — заметил директор школы Вадим Матюшин.

Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).

Ранее мэр города Наиль Магдеев рассказал о миссии челнинцев в Лисичанске, о чем сообщал «Татар-информ».