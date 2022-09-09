Челнинские шестиклассники, изрисовавшие детскую площадку, с родителями закрасили надписи

В Челнах были установлены личности маленьких вандалов, изрисовавших детскую площадку на бульваре Тинчурина. Выйти на след юных художников удалось благодаря программе «Безопасный город». Ими оказались учащиеся шестого класса, сообщает пресс-служба мэрии Автограда в телеграм-канале.

Теперь школьники вместе с родителями закрашивают свои «художества».

«Мы еще раз призываем всех соблюдать порядок и чистоту в городе и напоминаем, что за вандальные действия всегда предусмотрена ответственность», – сообщается в телеграм-канале мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах подростки изрисовали детскую площадку.