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Ру Тат
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Происшествия
9 сентября 2022  13:28
Полина Шевчук

Челнинские шестиклассники, изрисовавшие детскую площадку, с родителями закрасили надписи

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В Челнах были установлены личности маленьких вандалов, изрисовавших детскую площадку на бульваре Тинчурина. Выйти на след юных художников удалось благодаря программе «Безопасный город». Ими оказались учащиеся шестого класса, сообщает пресс-служба мэрии Автограда в телеграм-канале.

Теперь школьники вместе с родителями закрашивают свои «художества». 

«Мы еще раз призываем всех соблюдать порядок и чистоту в городе и напоминаем, что за вандальные действия всегда предусмотрена ответственность», – сообщается в телеграм-канале мэрии.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах подростки изрисовали детскую площадку.

#вандалы #челны
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