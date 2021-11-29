Челнинские призывники отправятся служить в Президентский полк и на Черноморский флот

Большинство призывников из Набережных Челнов будут служить в подшефных воинских частях — Президентском полку, 14-й ракетной дивизии в Йошкар-Оле, на Черноморском флоте, 147-й автомобильной базе Министерства обороны в Москве, боевом ракетном корабле «Набережные Челны». Об этом на аппаратном совещании сообщил военный комиссар Центрального и Автозаводского районов Рашид Ильясов.

«Ежегодно по приглашению командующего Черноморским флотом делегация нашего города принимает участие в торжественных мероприятиях в городе Севастополе, посвященных Дню Военно-Морского флота России, с посещением подшефных воинских частей, где вручаются подарки военнослужащим», — отметил спикер.

В весенний призыв в подшефные воинские части было направлено более 60% призывников от общего числа. «Установленный наряд на призыв в 303 человека выполнен в полном объеме», — сообщил военком.

Подготовка к весеннему призыву-2021 в Набережных Челнах началась в ноябре 2020 года. В военных комиссариатах города составили и утвердили планы изучения граждан, подлежащих призыву, а также утвердили графики вызова студентов-выпускников.

С началом 2021 года начался вызов 1125 студентов ссузов и 355 студентов вузов в военные комиссариаты для проведения профотбора и определения по родам войск. С 1 апреля 2021 года начался весенний призыв.

В осенний призыв планируется отправить в подшефные части более 180 призывников, что также составит более 60%.