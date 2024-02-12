Челнинские полицейские спасли из огня жильцов многоэтажки

В Набережных Челнах полицейские спасли из огня жильцов многоквартирного дома.

Как сообщают в пресс-службе МВД по РТ, под конец смены стражи порядка увидели клубы черного дыма недалеко от здания отдела полиции. Не теряя ни минуты, оперуполномоченный отделения Владимир Загоруйко и полицейский Динар Талипов побежали к месту происшествия и обнаружили, что в жилом доме загорелась одна из квартир. Полицейские услышали женский крик о помощи.

Сотрудники поднялись на четвертый этаж и стали стучаться двери, чтобы экстренно эвакуировать жильцов дома. В подъезде была сильная задымленность, от едкого дыма было трудно дышать. Полицейские помогли женщине выйти на улицу и вынесли на руках ребенка.

Кроме того, оказалось, что в одной из квартир находится мужчина, не способный самостоятельно передвигаться. Тогда стражи порядка попросили прибывших спасателей вскрыть железную дверь и помогли вынести жильца к карете скорой помощи.

До окончания тушения огня полицейские следили за порядком среди эвакуированных.