Челнинские пекари рассказали, какие куличи наиболее популярны у горожан

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Челнах готовятся к Светлой Пасхе. Главным украшением стола, конечно, станет кулич. В некоторых семьях рецепт передается из поколения в поколения, а другие экспериментируют и делают разнообразные начинки. Какие виды праздничного хлеба пользуются наибольшим спросом у горожан, рассказали пекари.

Директор пекарни «Хлебомания» Елена Борисова печет куличи более 10 лет и сейчас смело может сказать, что знает рецепт идеального пасхального угощения. В состав должны входить только натуральные ингредиенты: сливочное масло, сахар, мука и другие. Готовятся они с соблюдением определенной технологии.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Расстаиваются маленькие куличи примерно два часа. Вот такие, которые около нас куличи, — три с половиной, четыре часа. Выпекаются, опять-таки открою секрет, при определенной температуре. Начинаем с 160 градусов и потом плавно переходим на 180», — рассказала Елена Борисова.

В среднем куличи выпекаются в течение часа. Зато потом получаются нежными и воздушными, рассказывают пекари.

«Сейчас идет раскладка куличей по формам. Взвешиваем по 120 граммов. Складываем в формочки», — поделилась пекарь Светлана Ахметшина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Глазурь тоже фирменная. Так, для ее приготовления используются желатин, сахар и лимонный сок. Покрытие не трескается, не крошится и остается глянцевым.

Начинка у куличей может быть самой разнообразной: и с цукатами, и с маком. Но все же челнинцы больше предпочитают традиционную — с изюмом. И в день в пекарне выпекают до 300 штук пасхального угощения. А цены на них вполне приемлемые, говорят пекари. Так, большой кулич обойдется в 190 рублей. Его вес составляет 300 граммов. За маленькую пасхальную выпечку нужно заплатить всего 52 рубля.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой