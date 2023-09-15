Челнинские педагоги и школьники рассказали, как изучают спецоперацию на уроках истории

Старшеклассники Набережных Челнов получили новые учебники по истории, в которых изложена новая трактовка всего периода от Великой Отечественной войны до начала специальной военной операции. Это единые учебники по всей стране по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

«Началась работа по восстановлению страны. Это было очень тяжело, потому что всё было разрушено», — изложила свое понимание происходившего после Великой Отечественной ученица 11 класса школы №32 Арина Тюрина.

Новые учебники в ее школе раздали буквально несколько дней назад. «Мне понравилось то, что учебник очень красочный, очень много картинок, а также очень хорошо выделены исторические термины и даты», — заявила учащаяся.

С виду учебник кажется обычным, но в нем внесены изменения в разделы о 70-х, 80-х и 90-х годах прошлого века, а также добавлен рассказ о специальной военной операции. Старые учебники по истории России завершались 2014 годом.

«В этом учебнике уже события по сегодняшний день. Именно вот освещена специальная военная операция, то есть целый параграф предоставлен этому вопросу», — пояснила заместитель директора школы №32 Елена Белоусова.

Этот раздел посвящен разъяснению вхождения новых регионов в состав РФ и целям специальной военной операции.

«Цель специальной военной операции — это денацификация Украины, освобождение и защита Донбасса, а также оказание помощи ЛНР и ДНР», — изложила прочитанное старшеклассница Валерия Седова.

Учитель истории школы №32 Вероника Лысенко рассказала, что каждый параграф начинается с проблемного вопроса, представлены основные термины, работа с хронологией. Есть задания на синхронизацию курсов отечественной и всеобщей истории.

Также ученики оценили QR-коды. «В этом учебнике есть такие нововведения как QR-коды, благодаря им можно найти дополнительные учебные материалы. Вот, для примера: открываем, и у нас есть фильм „Весна“», — говорит одиннадцатиклассник Рустам Фаррахов.