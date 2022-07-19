Челнинские медики 10 минут запускали сердце пациента с острым инфарктом

Бригада скорой приехала на вызов к 37-летнему жителю Набережных Челнов Сергею. Мужчина жаловался на резкие боли в груди. Медики диагностировали у пациента острый инфаркт миокарда и экстренно доставили в приемный покой БСМП, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе горздрава Челнов.

Внезапно сердце мужчины не выдержало и остановилось. В течение 10 минут медики, сменяя друг друга, проводили Сергею реанимацию, пытаясь перезапустить сердце. Не останавливаясь ни на секунду, они доставили пациента в рентгеноперационную. Там мужчине провели коронарографию, с помощью которой определили закупорку передней межжелудочковой артерии. Рентгенхирург Радик Хафизов путем установки стента восстановил кровоток по артерии.

Однако появились другие проблемы. У Сергея развилось тяжелое осложнение – кардиогенный шок, то есть сердце перестало эффективно перекачивать кровь.

Пациента подключили к аппарату ЭКМО, который временно взял на себя функции ослабленного «мотора». Семь дней под чутким управлением врачей и медсестер БСМП аппарат перекачивал кровь челнинца. На седьмой день сердце начало полноценно работать.

Сегодня Сергей проходит реабилитацию и ждет возвращения домой к семье

