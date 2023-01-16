Челнинские команды выступят на фестивале «КиВиН-2023» в Сочи

Фото: Руслан Гайфуллин.

С 12 по 24 января в Сочи проходит 34-й Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2023». Среди участников фестиваля есть и две команды из Набережных Челнов — «Ингеборга Дапкунайте» и «БимБамБом». Их выступление состоится 17 января.

Кроме этого, еще две команды КВН из Автограда — сборная литейного завода «Мои красавицы» и команда блока заместителя генерального директора по закупкам «Нужные люди» — отправлены от градообразующего предприятия ПАО «КАМАЗ».

Команды принимают участие в важном, первом этапе соревнований, который решает расстановку сил в лигах КВН на этот год. Данный этап собирает более 400 команд со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Конкурсная часть фестиваля состоит из двух туров. В первом принимают участие все зарегистрировавшиеся команды, во второй попадают коллективы, прошедшие редакторский отбор.

Целью всех весёлых и находчивых является попадание в Высшую лигу. Однако только 25 лучших команд КВН получат путевку в сезон.