Челнинские депутаты и сотрудники исполкома сдали 22 литра крови

В мэрии Набережных Челнов депутаты городского Совета и сотрудники исполкома сдали кровь. Акция приурочена ко Дню волонтера, который отмечается 5 декабря. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Донация состоялась при участии депутатов Аси Кисловой, Абдулхака Батюшова, Венеры Туктаровой, Сергея Хлебникова, Рустема Гайнуллова, Руслана Нигматуллина, руководителя аппарата исполкома Гульнар Ахметовой.

В общей сложности акцию поддержали 58 человек, из которых 47 были приняты в качестве доноров. В результате было собрано 22 литра крови. В числе поддержавших акцию были как опытные доноры, так и новички.

Руководитель аппарата исполкома Гульнар Ахметова — донор со стажем, она сдает кровь с 1982 года. «Мы как студенты медуниверситета ежегодно сдавали кровь и делали это с большим желанием. Сейчас меня как постоянного донора часто приглашают сдать кровь, когда такая возможность есть, то я всегда поддерживаю такие акции».

«В студенческие годы с одногруппниками ездили сдавали кровь в центр на ГЭСе, а тут создали идентичные условия, они достойные», — поделился депутат городского Совета Руслан Нигматуллин.

Для депутата городского Совета Рустема Гайнуллова сдача крови стала первым опытом. Он считает данное мероприятие важным шагом.

«Сейчас особенно важно помогать людям, потому что наша кровь, по сути, не просто может помочь в лечении, но и спасти кому-то жизнь», — поделился Гайнуллов.

«С удовольствием откликнулся на призыв от Горсовета, впервые сдаю кровь. Знаю, что сейчас в моей крови больше 500 антител. Думаю, что кровь с высоким титром антител еще больше пользы принесет», — отметил депутат городского Совета Абдулхак Батюшов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ежегодно 33 тыс. татарстанцев становятся донорами крови. Наиболее активно сдают кровь жители республики в возрасте от 25 до 34 лет.