Челнинские бизнесмены примут участие в конкурсе «Молодой предприниматель Автограда 2021»

Уже в десятый раз пройдет в Набережных Челнах ежегодный конкурс «Молодой предприниматель Автограда». За эти годы в нем приняли участие более 140 молодых предпринимателей, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Заявки на участие в конкурсе в 2021 году принимаются от челнинцев в возрасте от 18 до 35 лет до 30 октября. Претенденты должны либо планировать вести предпринимательскую деятельность либо быть действующими бизнесменами, либо быть самозанятыми.

В этом году конкурс пройдет в несколько этапов. Победители будут определены по номинациям «Открытие года»; «Успешный старт»; «Социальное предпринимательство»; «Лучшая бизнес идея» и «Предприниматель Автограда». Они получат возможность рассказать о своём проекте на региональном этапе конкурса «Молодой предприниматель России 2022».

Конкурс проводится в рамках инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Его основная цель — популяризация предпринимательства как эффективной жизненной стратегии в молодежной среде.

Организаторами являются Ассоциация начинающих предпринимателей при МЦ «Заман» совместно с Управлением экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома и Торгово-промышленной палатой города.

Регистрация участников осуществляется по электронному адресу Chelnyanp@gmail.com (необходимо направить заполненную форму, указанную в приложении к положению) либо с помощью электронной формы заявки.