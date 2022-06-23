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Происшествия
23 июня 2022  11:42
Павел Климчак

Челнинские автоинспекторы нашли в машине у жителя Петербурга почти 6 кг наркотиков

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Автоинспекторы остановили в Набережных Челнах иномарку, за рулем которой был 39-летний житель Санкт-Петербурга. Во время общения с полицейскими он сильно волновался – тогда они предложили водителю добровольно сдать все запрещенные вещества и предметы, если таковые имеются.

Мужчина указал на задние двери авто, стражи порядка нашли под их обшивкой наркотики. Всего полицейские изъяли восемь пакетов, на которых были написаны названия разных городов. Внутри этих пакетов было 273 свертка с «синтетикой». Как показала экспертиза, в них были наркотики общей массой почти шесть килограммов: 3,6 кг – PVP, 2,2 кг – мефедрон и 83 грамма метадона.

На петербуржца завели уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков. Его арестовали, как сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

#наркотики
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