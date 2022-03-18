Челнинская семья получила безвозмездную субсидию в 1,8 млн рублей на жилье

Семья Шарафутдиновых из Набережных Челнов стала юбилейной — 8000-й молодой семьей из Татарстана, получившей безвозмездную субсидию на улучшение жилищных условий. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Размер социальной выплаты составил 1,8 млн рублей. Ильгиз и Рания Шарафутдиновы подали документы в очередь на получение субсидии в конце 2020 года, и в феврале 2021 года уже прошли конкурс. Когда они вступили в программу, воспитывали двух дочек, сейчас в семье воспитывается трое девочек: Эмилия, Ралина, Илина.

«Рассказываю об этой программе всем знакомым, и говорю о том, чтобы быстрее продвинулась очередь, нужно родить трех детей», — поделилась Рания.

В рамках реализации федеральной программы по обеспечению жильем молодых семей с 2006 года получателями безвозмездных субсидий стала 7991 молодая семья из 38 районов Татарстана.

В 2022 году получателями субсидий в общем объеме финансирования 67,8 млн рублей, в том числе 17,8 млн рублей из федерального бюджета, станут 50 молодых семей из 22 муниципальных образований республики.