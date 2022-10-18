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Ру Тат
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Происшествия
18 октября 2022  10:12
Полина Шевчук

Челнинская семья оплатила 350 тысяч долга по ЖКХ после ареста автомобиля

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Челнинская семья оплатила 350 тысяч долга по ЖКХ после ареста автомобиля
фото: пресс-служба УФССП России по РТ

В Челнах в одном из отделений судебных приставов было сводное исполнительное производство в отношении 3 членов одной семьи, которые почти 4 года не платили за услуги ЖКХ. Долг перед управляющей компанией достиг 350 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Часть долга удерживалась из зарплаты одного из членов семьи, но суммы были незначительные. Тогда приставы выяснили, что у одного из должников есть в собственности внедорожник «Нива». По месту жительства автомобиль найти не удалось и его объявили в розыск. Машину нашли и арестовали. Это вынудило должников в течение суток оплатить долг.
 

#приставы #арест автомобиля
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