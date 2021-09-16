Челнинская пятиклассница принесла в школу нож, чтобы снять ролик в TikTok

Инцидент произошел 13 сентября. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, ученица 5 класса одной из городских школ принесла нож для чистки овощей в школу. Девочка хотела снять ролик для социальной сети TikTok.

Одноклассники девочки рассказали обо всем учителю. Нож забрали и передали сотруднику отдела полиции по делам несовершеннолетних. Пятиклассницу поставили на учет, с классом встретился психолог, а с родителями данного класса проведено собрание.