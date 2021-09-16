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Ру Тат
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16 сентября 2021  17:06
Полина Шевчук

Челнинская пятиклассница принесла в школу нож, чтобы снять ролик в TikTok

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Инцидент произошел 13 сентября. Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе мэрии Набережных Челнов, ученица 5 класса одной из городских школ принесла нож для чистки овощей в школу. Девочка хотела снять ролик для социальной сети TikTok.

Одноклассники девочки рассказали обо всем учителю. Нож забрали и передали сотруднику отдела полиции по делам несовершеннолетних. Пятиклассницу поставили на учет, с классом встретился психолог, а с родителями данного класса проведено собрание.

#нож #комиссия ПДН
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