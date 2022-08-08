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Ру Тат
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Общество
8 августа 2022  07:28

На фестивале UT FEST челнинцев угостят жареным мороженым и развлекут DJ-сетом

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13 августа в Набережных Челнах состоится городской фестиваль новой татарской культуры — UT FEST. Он будет проходить с 16.00 до 22.00 на площади Азатлык, пишут «Челнинские известия».

Для зрителей организуют концерт новой татарской музыки с инди-лейблом Yummy Music и DJ-сетом от московского диджея Аman Po-Kaifu. Также для горожан проведут творческие лаборатории Art Lab, дизайн-маркет, уличную экскурсию на ПАЗиках, а для самых юных посетителей фестиваля будет работать детская площадка. Челнинская маршрутка станет главной темой фестиваля.

Челнинские и казанские рестораторы представят фуд-корт со специальным меню, в которое войдут легендарные сосиски в тесте, жареное мороженое, шоколад ручной работы и многое другое.

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