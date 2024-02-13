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Общество 13 февраля 2024 23:36

Челнинская компания выплатила двум работникам более 600 тыс. рублей долгов по зарплате

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Челнинская организация — ООО «Кит Строй» — выплатила двум работникам 637,9 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«В ходе проведенной работы <...> частично погашена задолженность по заработной плате в организации г. Набережные Челны», — сказано в сообщении.

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