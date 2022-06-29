Челнинская компания «СПМ» начала выпуск аналога европейского кранового оборудования

Челнинская компания «Строительные подъемные машины» первая в России смонтировала бурильно-крановое оборудование российского производства на шасси «КАМАЗ». В настоящее время предприятие развивает это направление для импортозамещения крановых установок производства Южной Кореи. Об этом сообщается в Telegram-канале Автограда.

Завод по сборке грузовиков с манипуляторами работает начиная с 2012 года. На предприятии трудоустроены более 70 человек. Предприятие сотрудничает с КАМАЗом, Уральским и Минским автозаводами. Компания реализует широкий ассортимент автомобилей с манипуляторной установкой и прочую спецтехнику.

«Мы получаем шасси, покупаем оборудование и устанавливаем его по заказу. Мы стараемся эксклюзивный продукт вывести на рынок. Потом это копируют конкуренты, выпускают аналоги, а мы идем дальше», — рассказал руководитель предприятия Али Алиев.

Одним из таких эксклюзивных продуктов стал грузовой автомобиль, который оснащен краново-манипуляторной установкой отечественного производства. Его преимущество заключается в том, что он на 30% дешевле импортных аналогов. Руководство предприятия планирует довести локализацию установки до 90% и сделать ее еще дешевле.

Помимо этого, предприятие изготавливает строительные корзины, которые ранее тоже закупало в Корее, а также производит бортовые платформы. Выпускаемые предприятием изделия включены в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ.