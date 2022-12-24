Челнинская компания отправила специальный автомобиль для МЧС Донецка
Предприятие по разработке и изготовлению комплектующих грузовых автомобилей под руководством директора Сергея Екимова направила в Донецк спецтехнику для МЧС. Также в автомобиль загрузили гуманитарную помощь на сумму 1 млн рублей, сообщает Telegram-канал мэрии Автограда.
В Донецк направили электрогенераторы, радиаторы, калориферы отопления, бензопилы, детские кроватки для новорожденных и многое другое.
В сборе груза приняли активное участие предприятия под руководством Леонида Бородулина, Анатолия Цвеера и Владимира Лобанова.
Специальную военную операцию Россия проводит на Украине с 24 февраля — в этот день о ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин. С 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе нее на службу были призваны 313 тыс. человек (с учетом добровольцев).
Ранее мэр Автограда Наиль Магдеев рассказал о миссии челнинцев в Лисичанске, о чем сообщал «Татар-информ».
Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.