«Игра в кальмара» по-челнински: искусственный разум берет под контроль заводы Татарстана

Волну обсуждений в соцсетях вызвала инициатива руководства «Агросилы» пронумеровать сотрудников и доверить контроль за ними системе искусственного интеллекта. Нарушают ли такие инновации законодательство и этические нормы, выясняли корреспонденты ИА «Татар-информ».

В прошлом году на предприятии «Челны-МПК» холдинга «Агросила» внедрили инновационную систему производительности труда Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Работники под контролем искусственного интеллекта приносят больше дохода

Традиционная итоговая пресс-конференция холдинга «Агросила» заинтересовала не только местные, но и федеральные СМИ. В пресс-релизе было обозначено: в прошлом году на предприятии «Челны-МПК» внедрили инновационную систему производительности труда.

«На линии установлена камера, которая высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. Программа автоматически считает ежедневную выработку и зарплату», – говорится в сообщении.

Отслеживает искусственный интеллект работников по номерам – они нанесены на шапочки сотрудников. Результат выводится на экран и виден не только начальству, но и всем сотрудникам.

Проект уже показал увеличение производительности на 15%. В следующем году, по планам, работники под наблюдением видеокамер нарастят показатель до 25%.

Работники стали больше выпускать продукции – объем производства в прошлом году вырос на треть – до 28,7 тыс. тонн. Выросли и доходы собственников: выручка подскочила на четверть – до 4,5 млрд рублей.

В этом году предприятие планирует загрузить по полной и задействовать все имеющиеся мощности: предприятие должно выпустить 49 тыс. тонн продукции Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В этом году предприятие планирует загрузить по полной и задействовать все имеющиеся мощности: необходимо выпустить 49 тыс. тонн продукции – вдвое больше, чем годом ранее.

К слову, челнинское предприятие было открыто в 2017 году. Холдинг «Агросила», бенефициаром и основателем которого считается глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев, вложил в создание 3 млрд рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов тогда оценил предприятие как «современнейшее».

Под наблюдением нефтяники, строители и работники птицефабрик

Нашумевшую систему внедрила компания Mattler с пропиской в Нижнем Новгороде. На сайте компании говорится, что, несмотря на масштабную роботизацию, на части производства заменить труд человека нельзя. Но «чем медленнее работают сотрудники, тем больше себестоимость продукции». «Поэтому работников конвейерных линий необходимо мотивировать на повышение их собственной производительности», – полагают в компании.

Система была разработана еще в 2016 году для нефтяной отрасли – с помощью видеокамер и без участия человека контролировалось соблюдение правил безопасности на скважинах. Сейчас такие же системы с использованием искусственного интеллекта есть для строительной отрасли и переработки мяса. «Челны-МПК» не первая фабрика, где следят за работниками на конвейере, – система давно внедряется на предприятиях в разных регионах России.

Собственник IT-компании Дмитрий Быков в интервью «Коммерсанту» отмечал, что миллионные вложения достаточно быстро отбиваются. «Достаточно сложно доказать клиенту, что ему нужно поставить несколько камер, сервер и наше программное обеспечение и заплатить за это несколько миллионов рублей. Но в итоге эти несколько миллионов рублей окупаются максимум за год», – отмечал Быков.

Разработчики уверяют, что производительность труда может вырасти и до 50% Фото: скриншот сайта компании Morigan

Разработчики уверяют, что производительность труда может вырасти и до 50%. Кроме оптимизации производства система нацелена и на оптимизацию коллектива – у руководства, к примеру, появляются основания для перевода на сдельную оплату труда.

«Вот вам и чипизация!»

В прокуратуре Татарстана и Министерстве труда и социальной защиты РТ переадресовали запрос о том, могли ли быть нарушены права работников, к Государственной инспекции труда в РТ. Ответ от госведомства на момент публикации получен не был, как и от Федерации профсоюзов Татарстана.

Очень большой отклик тема получила в социальных сетях. Комментаторы полагают, что людей при такой системе будут выжимать как лимоны. Для повышения эффективности предлагали убрать все часы и обеденное время. Кто-то считал, что нумерация схожа с клеймлением заключенных концлагерей.

Некоторые пользователи соцсетей в комментариях проводили прямую параллель с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара» Фото: скриншот кадра сериала «Игра в кальмара»

Некоторые пользователи проводили прямую параллель с популярным корейским сериалом «Игра в кальмара». Напомним его сюжет. Из-за нужды в деньгах 455 человек соглашаются на участие в турнире. У игроков нет имен, только порядковые номера на костюмах. В первой серии участники играют в детскую игру «Красный свет – зеленый свет»: зеленый – можно идти, красный – нужно замереть. Гигантская кукла, в глазницах которой установлены видеокамеры, фиксирует поведение игроков, за просчеты проигравших убивают.

Нашлись и защитники системы: за работу на конвейере платят всей бригаде, при этом кто-то работает больше, кто-то меньше, но получают все одинаково. Система же позволит восстановить справедливость.

«Вот вам и чипизация! И никто не против, потому что надо кормить семью и детей. Но это верх цинизма над индивидом со стороны владельцев», – написал в соцсетях бывший заместитель министра строительства РТ Равиль Каримов.

«Трудовое законодательство не регулирует эти вопросы»

Директор компании «Трудовой арбитраж» Ильсур Киямов отметил, что в законе сейчас не предусмотрены соответствующие нормы.

«В трудовом законодательстве нет такого запрета. Но это просто не предусмотрено – нумерация и слежение через камеры. Трудовое законодательство не регулирует эти вопросы, поэтому формально нарушения законодательства о труде в этом нет», – сказал Киямов.

Руководству нужно донести информацию, что система внедряется не для наказания работников, а для контроля, что она позволит определить степень эффективности каждого работника Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Он отметил, что все будет зависеть от того, насколько грамотно работодатель выстроит взаимоотношения с работниками. «Руководству нужно донести информацию, что система внедряется не для наказания работников, а для контроля, что она позволит определить степень эффективности каждого работника. Потому что видно, что номера 1 и 10 работают классно, они на перекур не ходят, в туалет редко отходят, они более эффективно выполняют трудовую функцию, – им премии», – отметил юрист.

Киямов привел в пример несколько психологических экспериментов, суть которых сводилась к тому, что система видеонаблюдения неэффективна, если нет реакции руководства, положительной или отрицательной. «Тут вопрос – будет ли объективная обратная связь», – уточнил директор агентства.

Он признался, что изначально новости о такой системе вызывают отторжение, но в ней могут быть и плюсы. «Этот инструмент – как молоток: можно забивать гвозди, а можно попасть себе по пальцу, и будет больно. И молоток в этом винить нельзя», – заключил Киямов.

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская сообщила ИА «Татар-информ», что фактически видеонаблюдение за работниками ведется при исполнении ими трудовых обязанностей.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работодатель имеет право требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка.

«Работники должны знать и быть ознакомлены с соответствующим локальным нормативным актом, в том числе о порядке использования и передачи изображения», – считает Сария Сабурская Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Формы контроля работодателя за трудовой деятельностью работников законодательством прямо не установлены. В связи с этим считаем, что установление системы видеонаблюдения в производственных помещениях в целях контроля количества и качества выполняемой работы возможно, но при соблюдении ряда условий», – подчеркнула Сабурская.

В соответствии с ч. 1 ст. 21 Трудового кодекса РФ работник имеет право на полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

«В силу указанной нормы о системе видеонаблюдения работники должны знать и быть ознакомлены с соответствующим локальным нормативным актом, в том числе о порядке использования и передачи изображения, полученного в результате видеонаблюдения, порядке и сроках хранения полученных изображений. В случае получения информации о том, что с локальным актом о системе видеонаблюдения работники предприятия не ознакомлены, будем считать необходимым отреагировать на данную ситуацию», – отметила Сабурская.

«Подобный контроль будет расширяться по мере совершенствования и техники, и технологий»

Профессор Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Игорь Кох отметил, что наблюдение за работниками широко практикуется за рубежом. К примеру, во время удаленной работы распространение получили программы, контролирующие эффективность тех, кто работает за компьютерами.

«Это нормально, когда работодатель следит за тем, насколько эффективно работают его работники» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

«Для нас это просто непривычно. Для нас ненормально, когда за человеком следят таким механическим способом. Если бы следил человек за эффективностью работы, наверное, никто бы особо не возмущался, потому что это нормально. Это нормально, когда работодатель следит за тем, насколько эффективно работают его работники. Если бы бригадир ходил и говорил: “Что вы тут сидите, идите работайте, кончайте перекур”, никто бы даже внимания не обратил. А когда контролирует бездушная машина, это воспринимается по-другому. Для нас пока это непривычная форма», – заметил эксперт.

Он полагает, что маркировка людей связана с условиями труда работников, ведь переработка птицы – это «чистое производство», где требуется полная экипировка. В тех же «красных зонах» врачи, которые вынуждены ходить в защитных костюмах, пишут свои имена на облачении, чтобы их можно было различить.

«Там, где люди ходят не в специальных костюмах, маркировка не нужна. Но даже если человек просто перемещается по помещениям, можно отследить его по закодированному пропуску, по паролю, который он использует для работы за компьютером. Есть другие способы идентификации кроме номеров на шапочках. Здесь такой возможности нет, поэтому таким путем пошли», – рассуждает эксперт.

Он добавил, что номера есть на жетонах сотрудников Госавтоинспекции и многие пользуются бейджами – чем не маркировка.

Один из экспертов полагает, что маркировка людей связана с условиями труда работников, ведь переработка птицы – это «чистое производство», где требуется полная экипировка Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

В то же время Кох полагает, что большой рост производительности при применении такой системы может быть связан с моментом «всеобщего напряжения сил», – если сообщить человеку о том, что за ним будут следить, он начнет работать эффективнее. Но первоначально. «Постепенно, по мере того как все привыкнут, эффект будет ниже. Я допускаю, что какой-то эффект будет и в дальнейшем, но не такой радикальный, какой был достигнут в первое время», – считает Кох.

Эксперт полагает, что в будущем системы искусственного интеллекта все больше будут проникать в нашу жизнь.

«Мы же с вами привыкли к тому, что на дорогах установлены камеры. Привыкли, что камеры в общественных местах могут распознавать лица, благодаря им можно найти человека в розыске и раскрываются преступления. Мы привыкли к тому, что наш телефон или компьютер фиксирует, на каких сайтах мы бываем, какие товары смотрим и выбираем, и выдает контекстную рекламу. Мы к этому привыкли, мы с этим живем. Да, это будет не везде и не всегда возможно, тем не менее в какой-то форме, в какой-то степени подобный контроль будет расширяться по мере совершенствования и техники, и технологий. Другого варианта развития ситуации я не вижу», – отметил профессор.