Челнинская фирма получила штраф за невыплату зарплаты сотрудникам

В Набережных Челнах прокуратура нашла у компании «Штайнблок» долг по зарплате перед сотрудниками.

По данным надзорного органа, руководство фирмы задолжало перед девятью сотрудниками свыше 420 тысяч рублей. После выявления этих фактов прокуратура вынесла руководству компании представление, после рассмотрения которого вся задолженность была полностью погашена.

Помимо этого, компания была оштрафована за нарушение трудового законодательства.