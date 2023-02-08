Челнинская фирма оплатила 600 тыс. рублей штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться фуры

В Верхнеуслонском районе Татарстана на посту «Малиновка» автоинспекторы остановили для проверки документов грузовик Mersedes. Выяснилось, что большегруз принадлежит челнинской фирме и на нем числится 608 тыс. рублей неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Инспекторы ГИБДД вызвали на место судебных приставов, которые объяснили водителю, что фура подлежит аресту и изъятию. Шофер связался с руководством, которое в течение часа полностью погасило долг.

