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Ру Тат
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Происшествия
8 февраля 2023  13:35

Челнинская фирма оплатила 600 тыс. рублей штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться фуры

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В Верхнеуслонском районе Татарстана на посту «Малиновка» автоинспекторы остановили для проверки документов грузовик Mersedes. Выяснилось, что большегруз принадлежит челнинской фирме и на нем числится 608 тыс. рублей неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФССП России по РТ.

Инспекторы ГИБДД вызвали на место судебных приставов, которые объяснили водителю, что фура подлежит аресту и изъятию. Шофер связался с руководством, которое в течение часа полностью погасило долг.
 

 

#штрафы за нарушение пдд #приставы
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