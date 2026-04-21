news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 21 апреля 2026 10:28

Челнинку задержали с крупной партией вейпов с наркотиками

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба МВД по РТ

Жительница поселка Орловка рядом с Набережными Челнами подозревается в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

Как сообщили в МВД по РТ, запрещенные вещества сначала были обнаружены во время досмотра автомобиля женщины - в перчатке на водительской двери находилось 25 свертков общим весом порядка 30 граммов. В дальнейшем эксперты определили, что в свертках находился мефедрон.

При обыске в офисе женщины нашли два свертка с веществами и 250 вейпов, в жидкости для парения которых также содержались наркотики. В дальнейшем был обнаружен еще один тайник, где находилось 35 свертков с мефедроном.

Выяснилось, что в октябре 2025 года женщина нашла предложение о подработке в одном из мессенджеров. Она забирала крупные партии товара, а затем расфасовывала их в офисе и складывала в тайники на территории Тукаевского района.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемую взяли под арест. Расследование продолжается.

#Набережные Челны #МВД по РТ #изъяли наркотики
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

Минниханов встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым

20 апреля 2026
«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

«От точек на карте к точкам роста»: Минуллина назвала основные события КазаньФорума-2026

20 апреля 2026
Новости партнеров