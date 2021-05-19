Челнинку подозревают в избиении 12-летнего сына, мальчика воспитывала его старшая сестра

Челнинку обвиняют в избиении 12-летнего сына, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в январе-апреле этого года женщина несколько раз избивала мальчика, будучи пьяной. Кроме того, она не занималась воспитанием ребенка, вместо этого за мальчиком следила его старшая сестра. Именно она сообщила о побоях в полицию.

На мать ребенка возбудили уголовное дело за истязание и неисполнение родительских обязанностей. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельтсва инцидента. Выяснилось, что семья состоит на профилактическом учете. В связи с этим также оценят действия сотрудников соцслужб, которые не обеспечили безопасные условия проживания ребенка в семье.