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Ру Тат
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19 мая 2021  13:38
Павел Климчак

Челнинку подозревают в избиении 12-летнего сына, мальчика воспитывала его старшая сестра

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Челнинку обвиняют в избиении 12-летнего сына, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в январе-апреле этого года женщина несколько раз избивала мальчика, будучи пьяной. Кроме того, она не занималась воспитанием ребенка, вместо этого за мальчиком следила его старшая сестра. Именно она сообщила о побоях в полицию.

На мать ребенка возбудили уголовное дело за истязание и неисполнение родительских обязанностей. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельтсва инцидента. Выяснилось, что семья состоит на профилактическом учете. В связи с этим также оценят действия сотрудников соцслужб, которые не обеспечили безопасные условия проживания ребенка в семье.

неисполнение родительских обязанностей истязание ребенка
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