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Челнинка забаррикадировалась в BMW, чтобы не отдавать авто приставам за долги
Жительница Набережных Челнов систематически нарушала ПДД, в результате чего ее задолженность по штрафам достигла 120 тысяч рублей. Судебные приставы приняли решение заняться взысканием долга.
Темно-синий BMW должницы остановили в Казани. После проверки документов на место прибыли судебные приставы. Женщину перспектива лишиться иномарки напугала — она закрылась внутри автомобиля. После долгих переговоров и объяснений должница все-таки вышла из машины.
BMW арестовали и изъяли на спецстоянку. Если владелица авто не погасит все штрафы в течение десяти дней, машина будет реализована на аукционе, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
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