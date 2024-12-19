Челнинка забаррикадировалась в BMW, чтобы не отдавать авто приставам за долги

Жительница Набережных Челнов систематически нарушала ПДД, в результате чего ее задолженность по штрафам достигла 120 тысяч рублей. Судебные приставы приняли решение заняться взысканием долга.

Темно-синий BMW должницы остановили в Казани. После проверки документов на место прибыли судебные приставы. Женщину перспектива лишиться иномарки напугала — она закрылась внутри автомобиля. После долгих переговоров и объяснений должница все-таки вышла из машины.

BMW арестовали и изъяли на спецстоянку. Если владелица авто не погасит все штрафы в течение десяти дней, машина будет реализована на аукционе, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.