Челнинка возместит автовладельцу ущерб за бутылку вина, выброшенную из окна

В Набережных Челнах суд взыскал с местной жительницы почти 100 тыс. рублей за поврежденный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба суда.

11 апреля прошлого года челнинка выбросила с окна балкона дома 64/07 бутылку из-под вина . В итоге бутылка повредила припаркованный возле дома Kia Rio. Ремонт машины обошелся в 85 800 рублей.

По решению суда челнинка должна компенсировать владельцу машины стоимость ремонта, а также покрыть другие расходы: 1500 рублей за экспертизу, 4000 рублей за госпошлину и 5000 рублей за помощь юриста. Также ей необходимо оплатить почтовые услуги на сумму 622 рубля 28 копеек.