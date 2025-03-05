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Происшествия 5 марта 2025 12:31

Челнинка возместит автовладельцу ущерб за бутылку вина, выброшенную из окна

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В Набережных Челнах суд взыскал с местной жительницы почти 100 тыс. рублей за поврежденный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба суда.

11 апреля прошлого года челнинка выбросила с окна балкона дома 64/07 бутылку из-под вина . В итоге бутылка повредила припаркованный возле дома Kia Rio. Ремонт машины обошелся в 85 800 рублей.

По решению суда челнинка должна компенсировать владельцу машины стоимость ремонта, а также покрыть другие расходы: 1500 рублей за экспертизу, 4000 рублей за госпошлину и 5000 рублей за помощь юриста. Также ей необходимо оплатить почтовые услуги на сумму 622 рубля 28 копеек.

#Набережные Челны #суд
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