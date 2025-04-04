Челнинка пожаловалась Бастрыкину на отсутствие медикаментов для ее сына-инвалида

Жительница Набережных Челнов пожаловалась главе СК России Александру Бастрыкину на отсутствие медикаментов для ее сына-инвалида. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

По словам женщины, ее 17-летний сын нуждается в жизненно необходимом лекарственном препарате. Однако с 2022 года надлежащую терапию он не получает. Многочисленные обращения матери в профильную структуру результатов не принесли.

В Следственном управлении Татарстана по поступившему обращению организована процессуальная проверка. О результатах доложат главе ведомства.