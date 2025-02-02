Челнинка попала в больницу из-за загоревшейся фритюриницы

Сегодня в Набережных Челнах загорелась кухня в квартире на пятом этаже 18-этажного дома на улице Виктора Полякова. Огонь распространился на мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные нашли в тамбуре между квартирами потерявшую сознание женщину и вынесли ее с помощью специального спасательного устройства. Пострадавшей 48 лет, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Предполагается, что причиной пожара стало неправильное использование бытовой техники. В момент включения вспыхнула электрическая фритюрница с маслом, и огонь быстро охватил кухню.