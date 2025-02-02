news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 2 февраля 2025 17:04

Челнинка попала в больницу из-за загоревшейся фритюриницы

Сегодня в Набережных Челнах загорелась кухня в квартире на пятом этаже 18-этажного дома на улице Виктора Полякова. Огонь распространился на мебель и вещи на площади 12 квадратных метров. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные нашли в тамбуре между квартирами потерявшую сознание женщину и вынесли ее с помощью специального спасательного устройства. Пострадавшей 48 лет, ее госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Предполагается, что причиной пожара стало неправильное использование бытовой техники. В момент включения вспыхнула электрическая фритюрница с маслом, и огонь быстро охватил кухню.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#пожар #Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

Минниханов подвел итоги конкурса среди муниципалитетов на лучшее новогоднее оформление

1 февраля 2025
В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

В Росреестре РТ разъяснили новые правила оформления недвижимости

2 февраля 2025