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Челнинка получила три года колонии за то, что ударила младенца по голове из-за плача
Набережночелнинский горсуд вынес приговор местной жительнице за причинение тяжкого вреда здоровью своей малолетней дочери.
Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре прошлого года пьяная мать не смогла справиться с тем, что ее ребенок долгое время плакал и не утихал. В итоге, она нанесла три удара ладонью по голове своей дочери, тем самым причинила тяжкий вред здоровью малышки.
В судебном заседании женщина рассказала, что «не предполагала и не желала наступления тяжкого вреда здоровью». В содеянном раскаялась.
Действия челнинки суд квалифицировал как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Женщину приговорили к трем годам колонии общего режима.
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