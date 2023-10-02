Челнинка получила штраф за то, что бросила стеклянную банку в детей, шумевших во дворе

В Набережных Челнах оштрафовали местную жительницу, которая бросила стеклянную банку в детей, шумевших во дворе. Об этом сообщают в пресс-службе суда.

Как выяснилось, ребята купались в надувном бассейне возле дома. В обеденное время челнинка стала ругать детей за шум, после чего, бросала в них и в бассейн разные предметы. Одному из мальчиков женщина кинула из квартиры 2-го этажа пустую стеклянную банку, причинив боль и синяки.

В результате ребенок получил физическую боль и телесные повреждения в виде ссадин правой локтевой области и кровоподтеков правого предплечья.

В судебном заседании женщина вину признала частично. Она пояснила, что кидала банку не прицельно, банка была пластиковая, а не стеклянная. Однако суд опроверг эти доводы, посчитав что женщина таким образом пытается избежать наказания.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств: совершение правонарушения впервые, частичное признание вины, преклонный возраст женщины, ввиду чего назначил штраф в размере 10 тысяч рублей.