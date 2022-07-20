Челнинка обратилась к врачам после того, как ее покусал дикий еж

В больницу Набережных Челнов обратилась жительница Автограда Елена. Она рассказала, что за городом на базе отдыха ее покусал ежик, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе 5-й горбольницы Челнов.

Женщина рассказала врачам, что отдыхала с детьми на базе отдыха. Вечером увидела, что возле домика бегает еж. Она решила поймать животное и показать детям.

Женщина изловила колючего гостя. Вначале еж вел себя смирно, но после, испугавшись, укусил челнинку за палец.

«Я даже не знала, что они кусаются! Палец распух, сильно болел, утром пришлось обратиться за помощью в травмпункт БСМП, а затем в свою поликлинику №9. Сегодня делаю последний 6-й укол от бешенства. Больше никаких ежей!» — сказала Елена.

Как рассказала заведующая отделением врачей общей практики №2 поликлиники №9 Ольга Ионова, диких ежей не стоит брать в руки, несмотря на то, что они милые и вызывают только положительные эмоции.

«Не только укус ежа, но и укол его игл может привести к заражению опасными инфекциями: стригущим лишаем, грибковой инфекцией, сальмонеллезом. Укусы в лицо, когда люди наклоняются, чтобы поближе рассмотреть милую зверушку, или в кисти рук — одинаково опасны. Можно заразиться бешенством. Инкубационный период длится от 10 дней до 3 месяцев. Потом вирус поражает центральную нервную систему, и человек погибает», — предупредила жителей и гостей республики медик.