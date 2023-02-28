Челнинка лишилась сбережений, пытаясь забрать в добрые руки попугая

35-летняя челнинка увидела объявление, что в добрые руки отдают экзотического попугая. Птицу прежние хозяева обещали передать абсолютно бесплатно, нужно было только оплатить доставку, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Жительница Автограда согласилась заплатить за доставку попугая. В результате с двух ее счетов мошенники списали 16 тыс. рублей. В итоге, ни попугая, ни денег челнинка так и не увидела. После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

