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Руc Тат
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Происшествия 28 февраля 2023 12:38

Челнинка лишилась сбережений, пытаясь забрать в добрые руки попугая

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35-летняя челнинка увидела объявление, что в добрые руки отдают экзотического попугая. Птицу прежние хозяева обещали передать абсолютно бесплатно, нужно было только оплатить доставку, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Жительница Автограда согласилась заплатить за доставку попугая. В результате с двух ее счетов мошенники списали 16 тыс. рублей. В итоге, ни попугая, ни денег челнинка так и не увидела. После этого она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

#МВД по РТ #кража
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