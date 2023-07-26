Челнинка лишилась полумиллиона рублей, пытаясь продать инвалидную коляску

В Челнах 75-летняя местная жительница лишилась более 570 тысяч рублей, пытаясь продать инвалидную коляску. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.

Установлено, что женщина разместила интернете публикацию о продаже инвалидной коляски. Вскоре ей поступил звонок от покупателя, который попросил в приложении онлайн-банка ввести его номер телефона и код подтверждения. Челнинка заметила, что с ее счета списались 363 000 рублей. Покупатель пояснил, что якобы эти денежные средства списываются с его банковской карты.

После этого мужчина сообщил, что не может перевести ей деньги, спросил, имеется ли у нее счет в другом банке и попросил продиктовать ему все данные банковской карты. Челнинка выполнила все указания и с ее счета списались еще 208 000 рублей.

После этого женщина связалась с банками и поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».