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Руc Тат
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Происшествия 13 марта 2023 14:39

Челнинка лишилась 240 тысяч рублей, пытаясь в декрете заработать на ставках на спорт

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Аферисты обманули жительницу Челнов на 240 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Как выяснилось, женщина доверилась в социальной сети незнакомцам. Находясь в декретном отпуске, она захотела приумножить семейный бюджет при помощи ставок на спорт.

Неизвестный рассказал женщине, как правильно делать ставки, и, следуя его инструкциям она завела электронный кошелек. Ожидаемого выигрыша челнинка не получила, а аферисты перестали выходить на связь, как только она перевела деньги.

После того, как все процессуальные действия будут завершены, по данному факту возбудят уголовное дело. Правоохранители выяснили, что аферисты использовали телефоны, номера которых зарегистрированы в Челябинской области.

#аферисты в сети #Набережные Челны
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