Челнинка лишилась 2,4 млн, заказав у частника товар из магазина, который уходит с рынка

В полицию обратилась 31-летняя жительница Набережных Челнов. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Пострадавшая рассказала, что увидела в мессенджере предложение заказать товар из магазина, который уходит с российского рынка. Она набрала товара на 2,4 млн рублей, после чего оплатила всю сумму сразу, и стала ждать.

Только через месяц челнинка поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям.

