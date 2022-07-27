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Ру Тат
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Происшествия
27 июля 2022  13:47
Полина Шевчук

Челнинка лишилась 2,4 млн, заказав у частника товар из магазина, который уходит с рынка

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В полицию обратилась 31-летняя жительница Набережных Челнов. Она сообщила, что стала жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе МВД по РТ.

Пострадавшая рассказала, что увидела в мессенджере предложение заказать товар из магазина, который уходит с российского рынка. Она набрала товара на 2,4 млн рублей, после чего оплатила всю сумму сразу, и стала ждать.

Только через месяц челнинка поняла, что ее обманули, и обратилась к правоохранителям.
 

 

#аферисты в сети #обман в интернете #МВД по РТ
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