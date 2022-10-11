Челнинка купила смартфон и перевела аферистам 2 млн, в надежде отказаться от кредита

В полицию Набережных Челнов обратилась 66-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что стала жертвой мошенников, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Телефонные аферисты, которые действуют по схеме «От вашего имени оформлен кредит на крупную сумму», стали выходить на новый уровень своих мошеннических схем. Помимо звонков от представителей якобы банков с рассказом, что на жертву оформили кредит, они стали требовать переводить деньги бесконтактным способом. Если телефон не поддерживает данную функцию, злоумышленники убеждают жертву купить более современный смартфон.

На подобную уловку попалась 66-летняя челнинка. Ей также позвонили неизвестные и рассказали, что на ее имя оформлен кредит. Они сказали, что отменить займ можно, однако нужно перекредитоваться на ту же сумму – 2 млн рублей. Деньги обещали сберечь, нужно было лишь перевести их бесконтактным способом на резервные счета. Пенсионерка приобрела современный мобильник, оформила кредиты на 2 млн рублей и перечислила деньги по указанным реквизитам. После этого «доброжелатели из банка» перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские установили, что абонентские номера, с которых звонили аферисты, зарегистрированы сразу в нескольких регионах страны – в Свердловской, Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, Калужской и Московской областях.

