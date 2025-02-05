Челнинка получит 450 тысяч компенсации за снятое обвинение в убийстве родственников

В Набережных Челнах суд рассмотрел иск местной жительницы, которую 23 года подозревали в убийстве трех членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Тела погибших были обнаружены в апреле 2001 года. В том же месяце по подозрению в убийстве задержали их родственницу. В ноябре 2001 предварительное следствие по делу приостановили, при этом процессуальное решение в отношении обвиняемой так и не было принято.

Спустя 23 года, в декабре 2024-го, уголовное дело прекратили. Кроме первоначальных признательных показаний, вина челнинки ничем не подтвердилась.

После этого женщина обратилась в суд с требованием о выплате компенсации морального вреда в 26,5 млн рублей.

Иск был удовлетворен частично. Женщине выплатят 450 тысяч рублей компенсации и 25 тысяч в счет возмещения расходов по оплате юридических услуг.