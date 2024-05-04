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Челнинка из ревности зарезала подругу своего мужчины, которую застала у него в гостях
В Челнах местную жительницу обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.
Все случилось 30 апреля, когда 34-летняя женщина пришла к сожителю в общежитие и увидела 37-летнюю женщину у него в гостях.
В приступе ревности девушка нанесла подруге мужчины несколько ударов ножом в живот, грудь и шею, от которых она скончалась на месте.
Обвиняемая заключена под стражу. Ведется расследование.
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