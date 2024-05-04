Челнинка из ревности зарезала подругу своего мужчины, которую застала у него в гостях

В Челнах местную жительницу обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Все случилось 30 апреля, когда 34-летняя женщина пришла к сожителю в общежитие и увидела 37-летнюю женщину у него в гостях.

В приступе ревности девушка нанесла подруге мужчины несколько ударов ножом в живот, грудь и шею, от которых она скончалась на месте.

Обвиняемая заключена под стражу. Ведется расследование.