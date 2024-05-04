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Происшествия 4 мая 2024 12:23

Челнинка из ревности зарезала подругу своего мужчины, которую застала у него в гостях

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В Челнах местную жительницу обвиняют в убийстве, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по РТ.

Все случилось 30 апреля, когда 34-летняя женщина пришла к сожителю в общежитие и увидела 37-летнюю женщину у него в гостях.

В приступе ревности девушка нанесла подруге мужчины несколько ударов ножом в живот, грудь и шею, от которых она скончалась на месте.

Обвиняемая заключена под стражу. Ведется расследование.

#Убийство #Набережные Челны
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