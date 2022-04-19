Челнинка едва не убила сына после оскорбления и удара кулаком по лицу

В Набережных Челнах 49-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 17 апреля женщина с 30-летним сыном устроили застолье. Мужчина вышел на балкон покурить, а когда вернулся стал оскорблять мать и ударил ее кулаком по лицу. В ответ на это женщина взяла нож и ударила сына в живот.

Свою вину челнинка признала. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

