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Происшествия
19 апреля 2022  13:32
Полина Шевчук

Челнинка едва не убила сына после оскорбления и удара кулаком по лицу

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В Набережных Челнах 49-летнюю женщину подозревают в покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 17 апреля женщина с 30-летним сыном устроили застолье. Мужчина вышел на балкон покурить, а когда вернулся стал оскорблять мать и ударил ее кулаком по лицу. В ответ на это женщина взяла нож и ударила сына в живот.

Свою вину челнинка признала. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

 

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