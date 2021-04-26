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Ру Тат
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26 апреля 2021  15:37
Полина Шевчук

Челнинка едва не лишилась кроссовера за 124 штрафа за нарушения ПДД

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Как рассказала ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова, жительница Набережных Челнов не выплачивала штрафы за нарушения правил дорожного движения. В общей сложности у челнинки накопилось 124 штрафа. 

Приставы выяснили, что женщина владеет двумя кроссоверами – Toyota и Renault. Стражи порядка вынесли постановление о запрете регистрации автомобилей и выезда за пределы страны, однако это никак не повлияло на должницу. Кроме того, она скрывала местонахождение своих автомобилей.

Вскоре приставы обнаружили один из кроссоверов, однако за рулем находился не владелец авто. Водитель Toyota пояснил, что взял машину в лизинг и сразу же связался с владелицей. Буквально через час женщина приехала к приставам на другом авто, которое сразу же арестовали и поместили на штрафстоянку.

Чтобы не лишится иномарки женщина в течение двух дней заплатила 200 тыс. долга.
 

штрафы ГИБДД должница штраф за нарушение пдд
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