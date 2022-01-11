Челнинец жестоко убил соседа по квартире за то, что тот в него плюнул

В Набережных Челнах 57-летний местный житель подозревается в жестоком убийстве соседа по квартире, сообщает старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Тело 37-летнего мужчины с многочисленными колото-резанными ранениями было найдено накануне в квартире одного из домов по улице Татарстан в Челнах.

Как полагает следствие, челнинец проживал в одной квартире, но в разных комнатах с 57-летним соседом. Когда старший из жильцов стал собираться на работу, проснулся пьяный сосед и плюнул в мужчину. Тогда он взял нож и жестоко зарезал приятеля, после чего ушел на работу. Избавиться от тела мужчина собирался вечером. Вернувшись с работы, он упаковал убитого в мешки, однако уйти не успел, потому что в гости приехала дочь с зятем. Они увидели труп и сразу обратились в полицию.

Стоит отметить, что злоумышленник ранее проходил лечение в психиатрической клинике за то, что напал с ножом на дочь.

По факту случившего возбуждено уголовное дело об убийстве. Челнинец задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

