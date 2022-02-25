Челнинец затащил выпивавшего в подъезде на верхний этаж и избил, позже тот скончался

По версии следствия, 10 февраля 38-летний мужчина выпивал вместе со знакомым в подъезде жилого дома в Челнах. В этот момент мимо них проходил 42-летний челнинец, который из неприязни схватил выпивавшего мужчину за капюшон, затащил его на верхний этаж и избил его ногами и руками.

От полученных травм тот спустя десять дней скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть.

Свою причастность к преступлению челнинец не признал, сейчас он находится под стражей. Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.